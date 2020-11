CrTrieste dona 25 defibrillatori all'Ateneo

Un arresto cardiaco è un’emergenza medica che può colpire chiunque e richiede un’azione tempestiva. Il tempo, lo rivelano i numeri, è fattore essenziale: per questo è opportuno poter disporre, prima possibile, di un defibrillatore. Si tratta di uno strumento semiautomatico, di uso abbastanza semplice, che effettua la diagnosi del ritmo cardiaco e si predispone, in caso di necessità, a erogare la corrente di defibrillazione. Il compito del soccorritore consiste nel controllare che l’operazione avvenga in sicurezza per il paziente e nell’erogare la scarica, se consigliata, attraverso il pulsante apposito.

Sensibile alla tutela della comunità e dei giovani, la Fondazione CRTrieste ha già donato tra il 2013 e il 2016 al Coni del Friuli Venezia Giulia 80 defibrillatori semiautomatici destinati alle palestre scolastiche e ricreative dell’originaria provincia di Trieste.

Con lo stesso fine, la Fondazione ha ora aderito alla richiesta dell’Università degli Studi di Trieste decidendo di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) tutte le sedi cittadine dell’Ateneo donando 25 apparecchi automatici.

L’iniziativa è stata presentata oggi dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, professor Roberto Di Lenarda, dal Presidente della Fondazione CRTrieste, Tiziana Benussi, e dal Direttore della SC Cardiologia - AsuGi e della SS in Malattie Cardiovascolari – UNITS, Gianfranco Sinagra.

Data la prossimità di alcuni ingressi degli edifici universitari a luoghi frequentati dalla cittadinanza, come ad esempio le fermate degli autobus, la presenza dei DAE negli edifici dell’Università può diventare utile strumento di primo soccorso, oltre che per le quasi 20.000 presenze della comunità universitaria, anche per tutta la popolazione.

Qui l'elenco dei punti dove sono collocati i defibrillatori