Cuore e disturbi alimentari al Meeting Place Tiare Shopping

Anche ad aprile proseguono le iniziative gratuite per promuovere la cultura della salute e della prevenzione mediante appuntamenti di screening del progetto “Prevenzione al Tiare”, ideato dal Meeting Place Tiare Shopping di Villesse per rispondere all’esigenza di informazione e rassicurazione in tema salute rilevata anche in Friuli Venezia Giulia in seguito alla pandemia da Covid19.



Sabato 2 aprile 2022, dalle 9.30 alle 13.00, doppio appuntamento con gli incontri di prevenzione delle cardiopatie con il dottor Marini di 'Cuore amico' che eseguirà gratuitamente ECG, misurazione della pressione arteriosa, saturazione, rilevazione del peso e, se del caso, auscultazione. A seguire un breve colloquio con il soggetto al fine di fornire le indicazioni del caso colloqui sui disturbi alimentari con la dottoressa Martini e la dottoressa Pagliacci de La Fenice che forniranno anche materiali informativi in merito.



Per prenotare la visita è disponibile il portale web dedicato . Qualsiasi informazione che emergerà durante, così come l’esito della visita.Le visite si svolgeranno vicino al Tiare Chef Lab. Per l’accesso sarà richiesto di esibire il Green Pass base. In caso di mancata presenza degli utenti prenotati il personale presente potrà invitare i clienti di passaggio ad accedere al servizio.Il progetto “Prevenzione al Tiare” risponde alla filosofia del Tiare Shopping di “dare valore alle persone, alle comunità e al nostro pianeta” e vuole contribuire all’adozione di uno stile di vita più sano e sostenibile, che si integra nel programma “Create meeting places that bring value to people, communities and planet”, iniziativa per la comunità che tratta della sostenibilità in maniera immediata e accessibile a tutti.