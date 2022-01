Cure a domicilio per evitare una lenta fine in ospizio

L e case di riposo vivono tempi difficili. La pandemia ha causato da un lato l’aumento dei costi e dall’altro la diminuzione degli ospiti. Far tornare i conti diventa sempre più difficile. Anche per questo si sta pensando a nuove soluzioni. “Il Friuli-Venezia Giulia – spiega Giovanni Di Prima, coordinatore tecnico delle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) e case di riposo comunali associate a Federsanità e direttore generale dell’Umberto I di Pordenone - è l’unica regione in Italia che ha istituito un tavolo di lavoro permanente con Federsanità e Anci sul tema del welfare nelle case di riposo. Di solito rimane defilato, invece è importante che sia messo in primo piano a livello nazionale. Bisogna evitare l’istituzionalizzazione degli anziani. L’obiettivo è proiettarsi all’esterno con servizi che partono dalla casa di riposo e arrivano a domicilio. Si stanno già sperimentando centri diurni per chi soffre di demenza cognitiva, come l’Alzheimer. All’Umberto I di Pordenone, per esempio, organizziamo pacchetti che comprendono servizi di fisioterapia e supporto psicologico”. L’importanza del lavoro è chiaro, se si considera che le Asp regionali aderenti a Federsanità sono 22 sulle 23 esistenti, oltre a 12 case di riposo comunali. Gli anziani ospiti nelle strutture della regione sono 11.000, di cui 9.500 non sono autosufficienti. Sono 4.000 i posti letto per non autosufficienti gestiti nelle case di riposo aderenti a Federsanità. Riguardo ai costi, le rette mensili per le strutture comunali si aggirano intorno ai 1.700 euro, nelle Asp si sale fino a 2.000. Ma mandare il proprio caro in ospizio non dipende solo dal costo. “Per un familiare – conclude Di Prima - è sempre l’ultima scelta. Anche per questo è importante che le strutture si proiettino sul territorio. E’ l’unico modo per poter respirare aria fresca”.