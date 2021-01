Cure specializzate e assistenza avanzata: tre Master

Giovedì 21 gennaio si terrà l’inaugurazione dei tre Master di I livello per le Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2020/2021: Master in Infermieristica Neonatale e Pediatrica, Master in Infermieristica per l’Emergenza-Urgenza Neonatale e Pediatrica e Master in Promozione ed Implementazione delle Cure Ostetriche nel Percorso Nascita - Counseling ed Ecografia Ostetrica.



L’evento si svolgerà attraverso la piattaforma Microsoft Teams alle ore 9.00. Questi Master sono nati grazie all'impegno sinergico dell'IRCCS Burlo Garofolo (in particolare della SC Direzione delle Professioni Sanitarie) e dell’Università degli Studi di Trieste nel promuovere, organizzare e realizzare percorsi accademici di specializzazione.



In generale i Master proposti sono finalizzati all’acquisizione di competenze specialistiche ed allo sviluppo di abilità comunicative, relazionali, educative, formative e di pensiero critico. Puntano allo sviluppo teorico-pratico di Cure specializzate ed Assistenza avanzata.



I percorsi didattici prevedono il confronto e lo studio multidimensionale a partire da linee guida internazionali, buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche e applicazione delle stesse attraverso stage e tirocini. L’organizzazione e la gestione clinico-assistenziale di situazioni a bassa, media ed alta intensità nonché l’approccio ottimale alla complessità delle Cure in ospedale e, in estensione, al domicilio, nei luoghi di vita, nella comunità di riferimento della persona in Cura con il puntuale ed attento coinvolgimento della famiglia e delle persone significative, rappresenta l’approccio cardine e connotante i Master offerti. Sono caratterizzati dalla condivisione di conoscenze, competenze, teorie e pratiche disponibili all’interno dell’IRCCS, ma si avvalgono di contributi qualificati esterni.

Parteciperanno:

Dott. Riccardi Riccardo, Vicepresidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore, Delegato alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Prof. Di Lenarda Roberto, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste

Prof. De Manzini Nicolò, Direttore del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste

Dott. Dorbolò Stefano, Direttore Generale dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste

Dott.ssa Toscani Paola, Direttore Sanitario dell’IRCCS Burlo Garofolo

Dott.ssa Sincovich Serena, Direttore Amministrativo dell’IRCCS Burlo Garofolo

Prof. Gasparini Paolo, Direttore Scientifico ad interim dell’IRCCS Burlo Garofolo

Prof. Not Tarcisio, Direttore del Master in Infermieristica Pediatrica dall’aa 2015/2016 all’aa 2019/2020 e Professore Associato e Dirigente Medico della SC Clinica Pediatrica dell’IRCCS Burlo Garofolo

Prof. Barbi Egidio, Direttore del Master in Infermieristica per l’Emergenza-Urgenza Neonatale e Pediatrica aa 2020/2021 e Professore Associato e Direttore della SC Clinica Pediatrica e del Dipartimento di pediatria dell’IRCCS Burlo Garofolo

Prof. Taddio Andrea, Direttore del Master in Infermieristica Neonatale e Pediatrica aa 2020/2021 e Professore Associato e Dirigente Medico della SC Clinica Pediatrica dell’IRCCS Burlo Garofolo

Prof.ssa Stampalija Tamara, Direttore del Master in Promozione ed Implementazione delle Cure Ostetriche nel Percorso Nascita Counseling ed Ecografia Ostetrica aa 2020/2021 e Professore Associato e Dirigente Responsabile della SSD Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale dell’IRCCS Burlo Garofolo

Prof. Ricci Giuseppe, Professore Associato e Direttore della SC Clinica Ostetrica e Ginecologica, dell’Istituto dei Tessuti della SC Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita e del Dipartimento Materno Neonatale dell’IRCCS Burlo Garofolo

Dott.ssa Bicego Livia, Direttore ff della SC Direzione delle Professioni Sanitarie dell’IRCCS Burlo Garofolo

Dott.ssa Buchini Sara, IO Programmazione e gestione dell’alta Formazione per lo sviluppo delle Professioni Sanitarie, coordinamento dei Master e rapporti con l'Università della SC Direzione delle Professioni Sanitarie dell’IRCCS Burlo Garofolo

Dott.ssa Schreiber Silvana, IO Responsabile della Piattaforma delle Cure dell’Emergenza-Urgenza dell’IRCCS Burlo Garofolo

Dott. Cassone Andrea, IO Responsabile della Piattaforma delle Cure Pediatriche ad Alta Intensità dell’IRCCS Burlo Garofolo

Dott.ssa Verardi Giuseppa, IO Responsabile della Piattaforma delle Cure Ostetrico-Ginecologiche dell’IRCCS Burlo Garofolo

Dott.ssa Decorti Cinzia, IO Responsabile Centro di Attività Formative dell’IRCCS Burlo Garofolo

IO e IOC appartenenti alla SC Direzione delle Professioni Sanitarie dell’IRCCS Burlo Garofolo

alcuni docenti, tutor clinici ed ex studenti del Master in Infermieristica Neonatale e Pediatrica