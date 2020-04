Da Friulovest Banca un aiuto a chi è in prima linea

Apparecchiature immediatamente operative e utili a far fronte all'emergenza Coronavirus che non si sovrapponessero alle altre dotazioni già pervenute all'Azienda sanitaria anche da parte della Protezione civile.

E' l'obiettivo della donazione che il Consiglio di amministrazione di Friulovest Banca ha deliberato su proposta del presidente Lino Mian e al termine di una istruttoria affidata ad un grande esperto di sanità del Friuli Occidentale, il dottor Giorgio Siro Carniello, oggi presidente di Credima, la Mutua della Banca di Credito Cooperativo che ha sede a San Giorgio della Richinvelda.

ECOGRAFO. Il primo strumento prossimo all'acquisto è un ecografo carrellato da destinare al Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell'ospedale di Pordenone. Si tratta di un'apparecchiatura portatile di ultima generazione con carrello ad altezza variabile multiconnettore, che supporta tutte le modalità ecografiche tramite ultrasuoni maggiormente utilizzate. La valutazione ecografica del paziente di Pronto Soccorso è in grado di incrementare accuratezza e rapidità diagnostica e di facilitare il processo decisionale nell’esecuzione di strategie e procedure terapeutiche diverse. Il costo è di circa 55 mila euro.

RADIOGRAFIE AL LETTO. Il secondo dispositivo che sarà messo a disposizione, grazie alla generosità di Friulovest Banca - che conta oggi 7.800 soci - è un apparecchio portatile per l’esecuzione di radiografie al letto del paziente, da destinare alla Radiologia degli ospedali di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Il dispositivo consente l’esecuzione diretta dell’esame senza trasporto di apparecchio e cassetta da area potenzialmente infetta ad area pulita, limitando al massimo la contaminazione degli ambienti: il costo d’acquisto è di circa 80 mila euro.

CONTO CORRENTE PER CASE RIPOSO. Il Consiglio di amministrazione di Friulovest, accogliendo una richiesta di collaborazione da parte di Federsanità Anci Fvg, che coinvolge anche Credima (sodalizio che oggi annovera 3.700 soci) e che riguarda, in particolare, il mondo degli anziani, ha attivato un conto corrente gratuito per raccogliere fondi che saranno poi messi a disposizione per interventi di acquisto di dispositivi di protezione individuale (soprattutto mascherine), coordinati dalle Aziende sanitarie di riferimento, rispetto alle esigenze della strumentazione ritenuta più idonea per mettere in sicurezza gli ospiti e il personale delle strutture per anziani.

Un'iniziativa che si orienta, dunque, a sostenere il mondo degli anziani, delle case di riposo e di tutti gli interventi che possano lenire il disagio sociale, sanitario ed economico della terza età. Federsanità ANCI FVG, con il suo presidente Giuseppe Napoli, partner della "Task force" regionale, non solo nell'attuale fase dell'emergenza, ma anche per l'auspicata e graduale ripresa, si è impegnata a versare 5 mila euro come primo apporto, la Banca ha già disposto di contribuire con un sostanzioso finanziamento che sarà deliberato nei prossimi giorni.

"Vicini al territorio pensando a misure pratiche ed efficaci - il commento di Lino Mian alla deliberazione del Cda -: in una fase emergenziale è importante non sovrapporsi, con il rischio di disperdere o sprecare risorse, bensì canalizzare al meglio quanto il territorio generosamente raccoglie. Noi abbiamo scelto due fronti: il sostegno alla sanità provinciale, che ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario ed eroico in termini di lotta al Coronavirus, e il supporto alle Case per anziani, dove si è registrato il maggior numero di decessi, e da cui proviene un grido di dolore e una richiesta di sostegno che non ci può lasciare insensibili".