Da gennaio vaccini anche a Cormons

AsuGi comunica che a partire dal 27 dicembre saranno aperte le agende per poter prenotare la terza dose nel Distretto Sanitario di Cormons, viale Venezia Giulia 74, per tutto il mese di gennaio. Ulteriori aperture saranno valutate in base alle richieste.

Le giornate dedicate alle vaccinazioni saranno: giovedì dalle 16 alle 19.30 e venerdì dalle 15 alle 19.30.

Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire dal 27 dicembre con le consuete modalità: call center regionale (0434-223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19, sabato dalle 8 alle 14); sportelli cup, farmacie abilitate e webapp.