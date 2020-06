Da oggi operativa anche in Fvg l'App Immuni

Da oggi è operativa in tutta Italia, dopo la prima fase di sperimentazione in quattro Regioni, l'App Immuni, lo strumento scelto dal Governo per consentire il tracciamento dei contatti con persone positive al Covid-19. Anche in Fvg, quindi, si potrà attivare sul proprio smartphone, scaricandola attraverso lo store.

Tracciare. Testare. Trattare. Sono questi i punti – le famose 3 T – da più parti indicati per sconfiggere il Coronavirus, responsabile della pandemia che ci ha afflitto negli ultimi mesi. Già solo il primo punto, come spesso accade nel nostro Paese, non ha mancato di suscitare polemiche fin dalle prime ipotesi sulla possibilità di realizzare un’app per rilevare i nostri incontri quotidiani con altre persone.

Controllo da parte del Governo centrale, violazione della privacy e immotivate paure da ‘Grande fratello’ (quello di Orwell, non quello televisivo) sono state le perplessità più forti espressi da molti cittadini. E non solo, se lo scorso 28 maggio è stato lo stesso presidente del Fvg Massimiliano Fedriga ad annunciare che nella nostra regione non sarebbe partita la sperimentazione di Immuni. Dopo l'avvio della prova in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, conosciamo meglio cosa sia, come funzioni e quali rischi reali vi siano nel suo utilizzo, come ci ha spiegato Vincenzo Della Mea, professore associato di Informatica medica dell’Università di Udine.

Parliamo di Immuni: cos’è l’applicazione di cui tutti parlano? “Serve a tener conto dei contatti ravvicinati che abbiamo quotidianamente con persone conosciute e anche con sconosciuti. Ovviamente funziona solo tra coloro che hanno scaricato l’applicazione sul proprio telefono ed è stata disegnata sulle specificità e sulle caratteristiche della malattia che vogliamo tenere d’occhio”.

Cosa vuol dire? “Significa che Immuni regista i contatti ravvicinati che durino almeno 5 minuti fino a un massimo di 30. È questo infatti il tempo stimato sufficiente in cui ci si può contagiare. Immuni inoltre tiene conto della distanza tra i soggetti per fornire una valutazione del rischio. In pratica non localizza l’apparecchio, ma calcola la distanza tra gli smartphone. L’applicazione conserva in memoria per 15 giorni i contatti di ogni soggetto, senza comunicarli. Anche in questo caso perché si ritiene questo il tempo in cui, da infetti, si possa contagiare il prossimo”.

Cosa succede all’interno dell’applicazione scaricata? “Ogni giorno Immuni produce una chiave alfanumerica e un codice identificativo, che viene poi emesso dallo smartphone per circa 15 minuti via bluetooth. Alla scadenza del codice, l’app ne genera uno nuovo, sempre legato alla stessa chiave nota solo all’applicazione. In questo modo diventa praticamente impossibile risalire da un codice a uno specifico smartphone”.

E cosa succede nel caso si sia incontrato un soggetto risultato positivo al tampone che rileva il Coronavirus? “L’applicazione confronta il ‘bagaglio’ di contatti di un soggetto con i positivi che volontariamente e anonimamente, attraverso i codici, hanno accettato di segnalare la propria situazione. Al soggetto Immuni segnala semplicemente di essere entrato in contatto con qualcuno poi risultato positivo e che può essere contagioso e fornisce informazioni su come procedere”.

Qual è il punto debole di Immuni? “Il fatto che debba essere scaricata da molte persone perché sia realmente efficace nelle prevenzione e nel contenimento di focolai epidemici. Per questo motivo non ha senso avere numerose app, spesso in antitesi tra loro, cioè che non possono essere installate in contemporanea su uno stesso smartphone, ma concentrare tutti i dati in una sola”.

Esistono applicazioni migliori in altri Paesi? “In realtà Gli Stati che dispongono di un’applicazione simile sono pochi. In questo caso l’Italia non è rimasta indietro ed è tra i pionieri di questi strumenti. Anche le piattaforme rilasciate per lo sviluppo di queste tecnologie sono molto recenti. Semmai il punto sta in quello che succederà da qui a qualche settimana”.

A cosa si riferisce? “Quando riapriranno i confini tra i Paesi europei, sarà necessario che le applicazioni di tracciamento sanitario siano in grado di dialogare tra loro, quello che in gergo tecnico si chiama la capacità di essere ‘interoperabile’. Le app saranno giocoforza differenti nella lingua usata e nel riferimento al sistema sanitario, diverso in ogni Stato, ma dovrà esistere la possibilità di rilevare e comunicare l’esposizione al contagio”.

Quanto è utile Immuni? “Quanto più è diffusa. E probabilmente potrebbe rivelarsi fondamentale se mai ci dovessimo trovare di fronte a un’altra ondata di contagi”.