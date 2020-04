Da Trieste un aiuto nella diagnosi delle complicanze polmonari

Alla luce dello stato di emergenza sanitaria che il mondo sta affrontando, e volendo fare la propria parte nel supportare il sistema sanitario nazionale, O3 Enterprise mette a disposizione delle strutture sanitarie italiane StopCovid19, una nuova versione della sua piattaforma cloud ZeerOmed (www.zeeromed.com), adattata per aiutare gli specialisti a diagnosticare i casi di complicanze polmonari legate alla Covid-19 più rapidamente e in maniera più efficace, tramite la condivisione di best practices, esperienze e competenze cliniche.

La piattaforma è a disposizione di quanti ne vogliano beneficiare, e consente l’accesso ad algoritmi AI di terze parti che supportano la lettura di esami di TAC toracica. La TAC toracica nei pazienti sospetti Covid-19 consente il riconoscimento e il monitoraggio delle lesioni polmonari di polmonite interstiziale, reperti comuni a diverse tipologie di infezioni virali. Gli algoritmi di intelligenza artificiale, integrati nella piattaforma cloud ZeerOmed, possono fornire un utile supporto al medico radiologo nella valutazione quantitativa ed oggettiva delle aree polmonari interessate dalla polmonite interstiziale. Gli algoritmi non sono attualmente validati come software medicale per la diagnosi: sono intesi come protocolli sperimentali di supporto e non per sostituire l’expertise dei professionisti sanitari.

Attraverso la piattaforma cloud - che comprende un viewer diagnostico HTML5 zero footprint utilizzabile per visualizzare qualsiasi esame radiologico, un modulo per il caricamento di esami e un tool per la produzione di referti, e che non richiede l’installazione di alcun software in locale presso le strutture aderenti al progetto - sarà possibile per ogni Azienda Sanitaria condividere esami e referti con specialisti esterni, al fine di richiedere supporto tramite telediagnosi o teleconsulto, di ottenere una second opinion o di beneficiare degli algoritmi di Intelligenza Artificiale a supporto della lettura degli esami TAC del torace, in maniera rapida, sicura e nel pieno rispetto della privacy del paziente.

Dal mese prossimo 03 Enterprise renderà disponibile un ulteriore sviluppo della piattaforma Zeeromed, pensato per aiutare medici e operatori a gestire al meglio la fase post emergenza, quando gli ospedali riapriranno alle attività ambulatoriali e a tutte le tipologie di esami. Grazie a questa piattaforma sarà possibile sfruttare l'intelligenza artificiale per una pre-analisi degli esami: così prima ancora che il medico veda l'esame potrà scattare un alert che lo avviserà di un paziente sospetto positivo. L'obiettivo è quello di evitare contagi di ritorno.

O3 Enterprise è un’azienda nata nel 2008 come spin-off dell’Università di Trieste, attiva nell'Area Science Park, specializzata nello sviluppo di software per l’imaging medicale e per la gestione di progetti di teleradiologia e screening mammografico. L’utilizzo di tecnologie cloud-based e di sistemi per la creazione di network sanitari è caratteristica fondamentale dei progetti dell’azienda.

La TC del torace nei pazienti sospetti Covid-19 non sostituisce la diagnosi molecolare effettuata su tampone naso-faringeo mediante Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), ma consente, quando necessario, il riconoscimento e il monitoraggio delle lesioni polmonari di polmonite interstiziale, reperti comuni a tutte le infezioni virali. Infatti, La principale indicazione alla esecuzione di TAC del torace all’accesso è la discrepanza fra clinica positiva (PCR+, e sintomatologia clinica compatibile) e Rx torace negativo. In caso di sospetto alla TC del torace e risultato negativo del test molecolare per COVID-19, è raccomandata l’esecuzione di un secondo test molecolare, su prelievo biologico, mediante tracheoaspirazione o lavaggio bronchiolo-alveolare (BAL).

La rielaborazione degli esami TC del torace con software di intelligenza artificiale può rappresentare, talora, un utile supporto per il medico radiologo, offrendo una valutazione quantitativa ed oggettiva delle aree polmonari interessate dalla polmonite interstiziale, riportabili in coda al referto. Tali informazioni sono utili solo nei protocolli di sperimentazione di nuovi farmaci e, talora, nella gestione dei pazienti in terapia intensiva. È condivisibile attuare protocolli sperimentali, utilizzando i molteplici software disponibili per la validazione del loro impiego e della possibile ricaduta sulla gestione del paziente (https://www.sirm.org/2020/03/24/24-33-2020-comunicato-stampa/). L'iniziativa StopCovid-19 utilizza software viewer certificato CE come dispositivo medicale per la diagnosi, sviluppato da O3 Enterprise e commercializzato con il nome ZeerOmed.View.