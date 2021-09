Da Udine a San Daniele 'Metti in Moto il Dono'

Sabato 4 settembre si terrà un raduno motociclistico per sensibilizzare sulla donazione del sangue. L’iniziativa è stata organizzata dall’Afds di Udine aderendo alla campagna nazionale della Fidas “Metti in moto il dono”.



Il ritrovo si terrà alle 9 a Udine nel parcheggio dell’ospedale in via Chiusaforte. Quindi la partenza alla volta di San Daniele, dove nella piazza del duomo i partecipanti saranno accolti dalle autorità locali.



Foto di gruppo e i motori si riaccenderanno in direzione di Gemona, dove nei pressi dell’ospedale i motociclisti formeranno e scritte Afds e Fidas che saranno immortalate dal drone. Alle 12 ci sarà il discorso del presidente Roberto Flora e quindi un rinfresco.