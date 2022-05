Dal centro trasfusionale di Monfalcone appello al dono del sangue

Con l’arrivo della bella stagione si comincia a pensare alle ferie estive, ma la richiesta di sangue ed emocomponenti non va mai in vacanza, anzi nel periodo estivo - complici incidenti stradali legati ai maggiori spostamenti - si registra di solito una maggior domanda.

Purtroppo la pandemia e il saldo demografico negativo hanno contribuito a loro volta a peggiorare, a livello nazionale e locale, i dati sulle donazioni di sangue ed è da queste considerazioni che è partito questa mattina da Monfalcone l’appello di AsuGi e del direttore della SC Medicina Trasfusionale Massimo La Raja a donare, ai giovani e non solo, specialmente in questi mesi che ci avvicinano all’estate.

A Monfalcone è stato recentemente inaugurato il nuovo centro donatori in ambienti più ampi, sicuri e confortevoli, in conformità ai requisiti nazionali e internazionali. Ed è proprio di qualche giorno fa la bellissima iniziativa di un gruppo di studenti del Collegio del Mondo Unito di Duino che per sensibilizzare sul tema hanno deciso di donare il proprio sangue presso il nuovo centro trasfusionale dell’Ospedale di San Polo.

Le donazioni presso il Centro donatori sangue di Monfalcone nel 2021 sono state più di 3.300, di cui 2.635 di sangue e 602 di plasma e piastrine, mentre dall’inizio dell’anno le donazioni sono state più di 1.100. L’attività ambulatoriale nel 2021 ha visto l’accesso di 644 pazienti, con 246 trasfusioni e 291 salassi terapeutici, attività che continua in crescita nell’anno in corso.

Per fortuna le donazioni si sono mantenute stabili nel periodo della pandemia, garantendo l’autosufficienza regionale e nazionale per quanto riguarda gli emocomponenti labili.

Per informazioni e per prenotare le donazioni è possibile contattare le associazioni donatori presenti sul territorio, nell’area di Monfalcone in particolare la Fidas Isontina, i Centri Raccolta di Monfalcone, Trieste e Gorizia, consultando il sito.

Si coglie l'occasione per ringraziare i numerosi donatori che anche durante la pandemia hanno dato un importante contributo.