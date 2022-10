Sarà l’occasione per vedere in azione cinque scuole di psicoterapia presenti in Friuli Venezia Giulia, grazie a un format atipico che punta a mostrare e dimostrare i diversi modelli di lavoro impiegati. Venerdì 28 e sabato 29 ottobre, nella Sala 3 del Molo IV di Trieste, è in programma il convegno “Dal dire al fare 3.0 - Psicoterapie a confronto”, organizzato dall’Ordine degli psicologi del Fvg e valido ai fini dell’aggiornamento professionale.

Nel corso del convegno, della durata di una giornata e mezza, cinque scuole di psicoterapia della nostra regione presenteranno il loro modello di lavoro attraverso un’introduzione teorica, una sessione di terapia (scegliendo tra sessione reale con un cliente volontario o simulata video di una o più sedute) e successiva discussione. Sarà un’opportunità per apprendere, confrontarsi, arricchirsi e contaminarsi in questa professione psicologica così difficile, ma così rivoluzionaria e salvifica.

“Due sono le considerazioni che hanno portato a volere questo convegno, giunto alla terza edizione. La prima è l’idea che sapere e saper fare sono due cose diverse: conoscere l’epistemologia di un modello di psicoterapia non significa saper svolgere efficacemente una seduta - spiega Giandomenico Bagatin, psicologo e psicoterapeuta, vicepresidente dell’Ordine e direttore scientifico del convegno -. La seconda è che la psicoterapia s’impara molto attraverso il modellamento e non solo attraverso la spiegazione. Perciò è rara e preziosa la possibilità di osservare modelli di eccellenza nel loro contesto operativo”.

La psicoterapia, sottolinea Bagatin, è qualcosa di unico: con l’esperienza i professionisti imparano a lavorare ciascuno a modo proprio, sfruttando le diverse tecniche e modelli in base agli input ricevuti. L’obiettivo non si limita all’intervento sul sintomo, ma al più ampio concetto di promozione del benessere, attraverso la prevenzione dell’insorgenza di sintomi. L’idea è quella di aiutare le persone a fare in modo che la vita come un quadro da dipingere, qualcosa dotato di un senso, che vale la pena portare avanti, dice Bagatin.

"Nel contesto pandemico si è visto come sia indispensabile salvaguardare il senso di ciò che si fa in una prospettiva futura: se questi elementi vengono a mancare possono causare forti malesseri, come si è notato nel caso di molti adolescenti”.

Al convegno, le cui responsabili scientifiche sono le dottoresse e consigliere dell’Ordine Eva Pascoli e Valentina Segato, interverranno i rappresentanti di cinque scuole di psicoterapia del Friuli Venezia Giulia: la scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt (Trieste), con il dottor Paolo Baiocchi; il Centro Gestalt di Udine, con la presidente Maria Grazia Fiorini; il Centro di psicologia e psicoterapia funzionale integrata, con il presidente Marco Iacono; il Centro padovano di terapia della famiglia, con il direttore Andrea Mosconi; l’Istituto di formazione in psicoterapia sistemica familiare e relazionale “Naven” di Udine, con la sua direttrice Esterina Pedone e le due dottoresse e didatte Eva Pascoli e Valentina Segato.