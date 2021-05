Dal Fvg cinque donazioni di sangue cordonale all'ospedale di Padova

Trasporto eccezionale per la Protezione Civile del Fvg. Stamattina i volontari di Tavagnacco, Pavia di Udine e San Vito al Torre sono partiti diretti all'ospedale di Padova per consegnare cinque donazioni di sangue cordonale.

La Protezione civile regionale rivolge un ringraziamento speciale, oltre ai volontari, alle neo mamme per la donazione.

