Dall'Ema via libera senza limitazioni al vaccino Johnson & Johnson

L'Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha reso nota la revisione effettuata sul vaccino Johnson & Johnson dopo i casi molto rari che si sono verificati negli Stati Uniti e che avevano portato la Fda, l’agenzia americana, a sospendere momentaneamente il siero una settimana fa.

L'Agenzia riconosce "possibili legami di causa-effetto tra il vaccino e gli eventi molto rari" (negli Stati Uniti erano stati segnalati sei casi su 6,8 milioni di somministrazioni), ma precisa che i benefici superano ampiamente i rischi.

Motivo per il quale – come già avvenuto nel precedente caso di AstraZeneca – l’Ema dà il suo via libera all’utilizzo del prodotto e non prevede limitazioni di età, pur suggerendo d’inserire nel bugiardino un avvertimento sui rari coaguli di sangue insoliti con piastrine basse.

Ora bisognerà capire se anche l’indicazione dell’Aifa seguirà la linea utilizzata per AstraZeneca, ovvero quella di consigliare il suo utilizzo a partire dai 60 anni in su.

Potrebbero essere consegnate già domani, quindi, le prime 184mila dosi del vaccino destinate all’Italia, rimaste stoccate nell’Hub di Pratica di Mare dopo lo stop deciso a livello europeo dalla stessa Johnson & Johnson.

In Fvg, in base alle quote assegnate, sono attese le prime 3.550 dosi del vaccino che, lo ricordiamo, rispetto agli altri tre prodotti già approvati da Ema e Aifa presenta il vantaggio di essere monodose.

Il commissario Francesco Figliuolo sta poi lavorando per definire un target di somministrazioni per ogni Regione, da rispettare quotidianamente e nell'arco della settimana, con l'obiettivo di dare una regolarità alla campagna vaccinale, in base al numero di dosi consegnato nei singoli territori. L’obiettivo, più volte ribadito, è quello di un aumento progressivo per raggiungere quanto prima il traguardo delle 500mila inoculazioni al giorno in tutto il Paese.

Il criterio di distribuzione delle dosi è stato rivisto in base al principio “una testa, un vaccino”, a partire da una proposta della Struttura Commissariale, condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il cui contenuto è diventato esecutivo tra il 15 e il 18 aprile.

Per il Fvg, nella settimana dal 16 al 22 aprile, il target quotidiano è di 6.140 somministrazioni, per un totale di 42.981 nell'arco dei sette giorni.