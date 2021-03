Dalla Base di Aviano 161mila euro di dispositivi di protezione in dono

Il 31° Fighter Wing della Base Usaf di Aviano, attraverso il proprio Medical Group, ha donato all’Ospedale di Pordenone e al Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile, dispositivi di protezione Individuale, per un valore complessivo di circa 161 mila euro. Si tratta di 406 camici chirurgici, 1.500 mascherine pediatriche, 3.000 mascherine FFP2, 4.180 confezioni di guanti, 5.000 mascherine FFP3, 10.500 mascherine chirurgiche da destinare all’Ospedale di Pordenone e Sacile. Il Direttore generale di Asfo, Joseph Polimeni, ha accolto e ringraziato per la generosità dimostrata nei confronti dell’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, tutto il personale del Medical Group, dello squadrone di logistica che ha trasportato il materiale nell’Ospedale di Pordenone e il personale dell’Ambasciata Statunitense in Italia che ha garantito l’indispensabile supporto.



"Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner italiani nella lotta contro il COVID", ha detto il colonnello Wade Adair, comandante del Gruppo Medico del 31st Fighter Wing. "Questa donazione all'ospedale di Pordenone rafforza la nostra partnership e rappresenta un aiuto concreto per il personale sanitario che lavora instancabilmente per proteggere la nostra salute. E’ un onore per noi essere di supporto alla comunità che ci ospita”.



“Si tratta – ha sottolineato Polimeni -, di un ulteriore atto di vicinanza al territorio dimostrato dalla Base Usaf di Aviano che evidenzia, inoltre, l’ottima collaborazione che da sempre esiste con i colleghi statunitensi e comunque con la comunità americana presente nella Destra Tagliamento”.