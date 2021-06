Dario Ballantini in visita a Progettoautismo Fvg

Oggi alla Fondazione Progettoautismo Fvg è arrivato un ospite speciale: Dario Ballantini, famoso trasformista, attore e pittore, noto al grande pubblico per la collaborazione con il programma televisivo Striscia la notizia, di Canale 5, e impegnato in tournée in Fvg.

Dario ha visitato con piacere la grande casa Home special Home, e soprattutto, da affermato pittore con una spiccata sensibilità artistica, ha voluto ammirare le opere dei ragazzi realizzate nell’Atelier Noway. L’occasione è stata per preziosa per i ragazzi che si sono riempiti di entusiasmo nel mostrargli la loro opera di creatività urbana su muro partecipata e collettiva, la più grande mai realizzata in Friuli Venezia Giulia.

Tale realizzazione è il frutto del lavoro di un collettivo di artisti: Atelier Noway di Fondazione Progettoautismo FVG, Mattia Campo Dall’Orto e Musivaria Mosaics. La superficie impiegata è di mq 320, posta sulla parete sud del Centro Home Special Home della Fondazione Progettoautismo FVG di Feletto Umberto, Udine.



Dario Ballantini ha apprezzato moltissimo il lavoro dei ragazzi e le opere artistiche da loro realizzate, ma soprattutto si è complimentato con la presidenteper la splendida realtà educativa ed assistenziale della Fondazione Progettoautismo Fvg., inizialmente come associazione grazie all’impegno di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi autistici per offrirsi reciprocamente sostegno nel difficile compito di educare e crescere questi ragazzi. Partita come realtà di autoaiuto poco per volta diventa un punto di riferimento per chi affronta quotidianamente le problematiche dell’autismo. Grazie alla fiducia e al supporto di molte persone viene aperto il centro diurno “Home Special Home – una casa per l’autismo” che si prefigge di costruire un progetto di vita per le persone con autismo, consentendo loro di essere parte integrante della società e di vivere una vita piena e soddisfacente. Attualmente la Fondazione supporta all’incirca 100 famiglie in Friuli Venezia Giulia al cui interno ci sia un componente (dall’infanzia fino all’età adulta) affetto da sindrome autistica, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger. Conta oltre 300 iscritti; è iscritta al Registro Generale delle Associazioni del Volontariato del F.V.G. dal 03.06.2008 al n. 74 e si è formata per aiutare ed accompagnare nel loro difficile compito di educatori i genitori di questi ragazzi speciali. Collaborano con la Fondazione quasi 100 volontari e molti amici sostenitori. Progettoautismo FVG Onlus rappresenta un contenitore permanente per accogliere e lanciare iniziative in rete con le istituzioni pubbliche e private e rendere migliore la vita degli autistici e fornire loro occasioni concrete di sperimentazione per socialità, inserimento personale, autonomia nella vita. Largo spazio lo dedica all’aggiornamento ed alla formazione permanente delle famiglie e anche dei tecnici, con attività diffuse su tutto il territorio regionale ed in forma gratuita o comunque a costi molto bassi. Progettoautismo FVG Onlus è una delle due uniche realtà sul territorio friulano che si occupa attivamente di fornire un servizio complessivo a minori/adulti autistici e alle loro famiglie, specifica per la sindrome rispondente ai bisogni dell’utenza. La Fondazione è partner del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Istituto “Gervasutta” di Udine per progetti sul territorio e dell’E.M.T. e convenzionata con ASUIUD per un centro diurno per adulti e un centro diurno sperimentale pomeridiano per adolescenti e preadolescenti. È sede di tirocinio universitario per le Università di Udine, Trieste, Portogruaro, Bologna, Padova e Mestre, Humanitas (Roma) e Unicusano. Dal 2014 è iscritta all’Albo Regionale del Servizio Civile Nazionale e ospita annualmente i volontari minorenni afferenti al Servizio Civile Solidale e maggiorenni del Servizio Civile Nazionale. La Fondazione ha la sede operativa in via Perugia a Feletto Umberto (UD) e ha aperto diverse nuove sedi su tutto il territorio regionale in Provincia di Pordenone, Trieste e Gorizia in virtù della propria rete di genitori e volontari.. I laboratori abilitativi, l’arte, la musica, il teatro, il circo, lo sport, gli stage lavorativi in esterna: ecco gli strumenti per infrangere la bolla dell’isolamento sociale che le persone con autismo e le loro famiglie sperimentano nella vita di tutti i giorni. La missione di Progettoautismo è rivoluzionaria ma non utopistica: far scoppiare quella bolla per offrire a chiunque ne abbia bisogno gli strumenti per vivere un’esistenza piena e felice.