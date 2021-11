Defibrillatori in dono ai Carabinieri di Gorizia

Questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia, l’”Associazione Insieme Si Può” di Monfalcone, unitamente alla società “Nova Salus”, rappresentate rispettivamente dall’Avvocato Paolo Visintin e dalla famiglia Apa, hanno consegnato al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Gorizia, Colonnello Luciano Giuseppe Torchia, due defibrillatori semiautomatici.



L’“Associazione Insieme Si Può” e la società “Nova Salus”, nel manifestare un “sentimento di stima e gratitudine nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, per la sua costante e preziosa presenza sul territorio al servizio della popolazione e delle Istituzioni”, hanno inteso cedere in comodato d’uso gratuito due defibrillatori semiautomatici volti alla tutela sanitaria dei militari e degli utenti che accedono alle sedi istituzionali ove saranno destinati; in particolare, gli apparecchi saranno disponibili presso le sedi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia e del Comando Compagnia Carabinieri di Monfalcone.



Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Gorizia ringrazia sentitamente l’”Associazione Insieme Si Può” e la società “Nova Salus” per la disponibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, nella considerazione che un defibrillatore, quale dispositivo salvavita, se utilizzato in tempi rapidi riduce notevolmente la mortalità.