Demenze, le malattie del nostro tempo

Uno dei compiti per chi si occupa di malattie devastanti come le demenze consiste nel fornire a pazienti, familiari, operatori sociali e sanitari, cittadini, informazioni corrette e utili a far fronte al pesante e lungo lavoro che il prendersi cura impone, quasi sempre a carico della famiglia. Una corretta informazione serve anche ad affrontare la zavorra creata dalla persistenza di pesanti pregiudizi e luoghi comuni in questo campo della salute: bisogna infatti aprire la strada all’apprendimento di corretti comportamenti da parte di chi è sano.

Per questo il servizio sociale dei Comuni Ambito Territoriale del Natisone organizza, in collaborazione con i Comuni di di Buttrio e di San Giovanni al Natisone, delle serate informative in Villa di Toppo Florio, alle ore 18. Si parte il 28 ottobre con “Cinema e demenze, l’arte e la cura (prima parte) - Cosa ci insegna la vicenda di Robin Williams, malato di demenza... a sua insaputa?”, a cura del neurologo Ferdinando Schiavo; la seconda parte prosegue il 4 novembre con “Cinema e demenze, l’arte e la cura (seconda parte) - Al cinema per comprendere l’altra umanità”.

L’11 novembre interverrà la biologa e nutrizionista Chiara Baradello, “Prima che sia demenza! Gli alimenti per le menti”. Il 18 novembre e il 2 dicembre le serate si spostano a San Giovanni al Natisone, in Villa de Brandis (“Prima che sia demenza! È possibile prevenire il naufragio della mente?” / “Cohousing: curare attraverso l’ambiente e la relazione”).

Ingresso con Green Pass, necessaria prenotazione: barbara.miscoria@cividale.net. oppure ai numeri 0432.710321 - 345.4207209.