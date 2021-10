Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare

Inaugurato oggi il corso “La diagnosi e il trattamento dei Disturbi del comportamento alimentare e del peso”, all’Auditorium dell’ospedale San Polo di Monfalcone. La formazione è curata dal dottor Michele Rugo, laureato in medicina e chirurgia, specialista in psichiatria, psicoterapeuta e psicoanalista, laureato in filosofia e direttore sanitario presso la residenza Gruber di Bologna, struttura accreditata per la cura dei DCA, assieme a una psicologa, una dietista e un educatore professionale, sempre della struttura bolognese.

Le tre giornate di formazione sono dedicate agli operatori che si occupano del tema nell'area giuliano-isontina (AsuGi): operatori della pediatria e della medicina, del centro diurno DCA Monfalcone, dell'ambulatorio per i DCA Trieste e dell'ambulatorio per i DCA del Burlo Garofolo di Trieste.

Il corso si propone di affrontare la tematica dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) dell’età evolutiva e adolescenza seguendo la letteratura e le linee guida internazionali per la cura e riabilitazione che indicano come fattore di successo del percorso terapeutico, un trattamento integrato e multidisciplinare. L’esigenza nasce anche dal bisogno di approfondire i diversi livelli di intensità di cura: ospedaliero; semi-residenziale e ambulatoriale.

Alla fine del percorso formativo, il professionista sarà in grado di utilizzare competenze acquisite e gli strumenti psico-sociali, psico-nutrizionali, relazionali e comunicativi per la gestione efficace della presa in carico complessiva del paziente e della sua famiglia in un’ottica di integrazione tra varie professionalità.