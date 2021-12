Dialisi, trapianto e Covid

‘Nefropatici, Dializzati, Trapiantati di cuore, rene, fegato e la pandemia Covid-19: tra rischi, malattia e speranze nel vaccino’ è il titolo del convegno che si terrà sabato 18 dicembre (dalle 8.30 fino alle 13) all’Auditorium San Marco di Palmanova. Organizzato dall’Aned-Fvg -Associazione Nazionale Dialisi e Trapianto - Onlus in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, il Centro Regionale Trapianti, l’Associazione Cardio Trapiantati italiana e l’Associazione Trapiantati di Fegato.

Il responsabile scientifico è Giuliano Boscutti, Direttore S.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale AsuFc, che così presenta l’importante iniziativa: “Negli ultimi due anni l’attenzione di tutti, medici e pazienti, è stata indirizzata essenzialmente all’inattesa e sconvolgente pandemia che ci ha colpito. Questa ha profondamente mutato le nostre vite, cambiando il nostro interagire quotidiano: una società aperta e mobile in cui tutti si spostavano facilmente da una città all’altra, da un paese all’altro ha dovuto improvvisamente fermarsi. E le nostre stesse manifestazioni affettive, i modi d’incontrarsi e confrontarsi e anche i modi di trasmissione della cultura sono stati messi in profonda crisi”.

“Nonostante i nostri immediati tentativi di adattarci alla nuova situazione abbiamo pagato, con la malattia e finanche con la vita di molti, la difficoltà iniziale di modificare le nostre abitudini verso modelli necessariamente più chiusi e riparati per impedire il diffondersi del virus. E le ondate si sono succedute con il loro carico di sofferenza. Fortunatamente un percorso razionale, scientifico e tecnologico particolarmente fruttuoso ci ha messo nelle condizioni di accumulare rapidamente conoscenza dell’agente patogeno, consentendoci di chiarire molti aspetti del suo rapporto con l’uomo, i tempi e i modi della trasmissione e la fisiopatologia della infezione”, prosegue il dottor Boscutti.

“Questo ci ha messo infine nella condizione di rispondere alla pandemia sempre meglio con gli strumenti medici disponibili. Infine, la fornitura in tempi estremamente brevi di vaccini efficaci e sicuri e una campagna vaccinale senza precedenti incomincia a farci intravedere la fine di un incubo, almeno per il mondo occidentale. Ma per i nostri pazienti trapiantati di cuore, rene, fegato o malati cronici di questi organi oppure sottoposti a terapie sostitutive dialitiche ci sono aspetti particolari che ancora richiedono di essere approfonditi e variazioni terapeutiche nell’uso dei farmaci e dei vaccini che richiedono di essere validate per ottenere i migliori risultati. La campagna vaccinale a protezione di questi pazienti è ancora in atto e deve essere rafforzata e personalizzata, anche sulla base della analisi dei risultati finora ottenuti”.

“Nonostante l’inevitabile preponderanza della pandemia, il mondo medico continua anche a cercare di migliorare ulteriormente la disponibilità di organi per trapianto. Nel caso di organi doppi, come il rene, la possibilità di un trapianto da donatore vivente può essere una risposta molto importante che deve essere espansa. E ci sono certamente strumenti per superare alcuni limiti tecnici e consentire questa possibilità che trae origine da un gesto di grande altruismo solidale”, conclude il dottor Boscutti.