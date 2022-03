Diecimila euro alla Lega italiana per la lotta contro i tumori

Attività di prevenzione primaria e secondaria. Campagne di screening tumorali. Iniziative finalizzate a sensibilizzare la popolazione rispetto alle vaccinazioni. Promozione di corretti e sani stili di vita. Sono alcuni degli ambiti di applicazione della collaborazione tra il Comune di Udine e la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), suggellati da una delibera approvata questa mattina dalla giunta comunale.



Il documento prevede che l’amministrazione sostenga la Lilt – Associazione Provinciale di Udine ODV con un contributo ad hoc di 10mila euro.



A illustrarlo, l’assessore alle politiche sociali Giovanni Barillari: “Il Comune, nell’ambito del progetto Oms Città Sane, è impegnato nella realizzazione di progetti e iniziative complementari a quelli regionali, volti a promuovere nella cittadinanza l’acquisizione di stili di vita sani e corretti e di buone pratiche di salute. La delibera di oggi sancisce la continuazione di attività e interventi finalizzati a sostenere i nostri cittadini, in perfetta sinergia con la Regione, e diventa ancora più preziosa alla luce degli effetti e delle implicazioni legati al Covid. Intendiamo garantire l’accesso all’informazione, alle opportunità di prevenzione e promozione della salute a tutti i livelli”.



“Il progetto prevede visite di prevenzione e counseling, anche psicologico, supporto per i pazienti oncologici con una serie di iniziative finalizzate a prevenire preoccupazioni, apprensioni e sofferenza. Le attività sono del Centro Medico di Prevenzione e Ascolto Lilt e le visite sono gratuite per i cittadini - conclude l'assessore -”.