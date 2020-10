Diecimila passi di salute fa tappa a Tramonti di sopra

Dopo Brugnera, Sacile e Tramonti di Sotto, anche Tramonti di Sopra ha inaugurato il proprio percorso sviluppato nell’ambito del progetto “Fvg in movimento - 10mila passi di Salute”, che avvalendosi di finanziamenti regionali è realizzato con il coordinamento di Federsanità Anci Fvg, in collaborazione con PromoTurismo Fvg, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.

Alla cerimonia inaugurale, seguita da passeggiata, sono intervenuti il sindaco Giacomo Urban, la vicesindaca, Patrizia Del Zotto, i presidenti di Anci Fvg Dorino Favot e di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli, Luana Sandrin, per la Direzione centrale Salute, Laura Pagani e Demetrio Panariello per il Dipartimento di Scienze economiche e Statistiche dell’Università di Udine (che cura la valutazione del progetto) e Alessia Del Bianco di PromoTurismoFvg. Presenti anche il medico Giorgio Siro Carniello, presidente di Credima e i referenti delle associazioni locali e dei gruppi di cammino.

L’amministrazione ha individuato per il progetto 10mila passi il Percorso del Pecolat, un suggestivo itinerario panoramico ad anello lungo 6 km, con partenza dal Centro visite di Tramonti di Sopra, che tocca la Chiesa della Madonna della Salute, la Chiesa di San Floriano, le case di Rutizza, i ruderi del Pecolat, Borgo Titol, Sottrivea. “Il nostro Comune – dicono gli amministratori di Tramonti di Sopra – ha la fortuna di trovarsi in un ambiente naturale di grande bellezza, per questo il percorso del Pecolat, facilmente accessibile dai residenti, può essere attrattivo anche per chi non abita in valle. Tabellone e segnaletica rendono la sua fruizione facile e sicura”.

Nella Destra Tagliamento sono una quindicina i Comuni che hanno aderito al progetto 10mila passi, condividendone le finalità, ovvero facilitare le scelte salutari dei cittadini, promuovere corretti stili di vita, favorire e promuovere l’attività fisica e motoria per tutti, col massimo coinvolgimento della cittadinanza di tutte le età, dei gruppi di cammino e delle associazioni locali. I cartelloni sono in italiano e inglese, e i percorsi sono indicati in loco dalla segnaletica coordinata e si possono consultare anche on line sui siti dei Comuni aderenti, su www.federsanita.anci.fvg.it, www.invecchiamentoattivo.fvg.it e www.turismofvg.it.

Il prossimo percorso a essere inaugurato sarà “CamminaAzzano” mercoledì 14 ottobre alle 9.40 ad Azzano Decimo, con ritrovo al palazzetto dello Sport. Info federsanita@anci.fvg.it