Diecimila passi di Salute fa tappa a Verzegnis. E' stato presentato nei giorni scorsi il percorso di 3,5 chilometri, molto suggestivo e accessibile a tutti. Nell’occasione il sindaco, Andrea Paschini, ha espresso apprezzamenti per le opportunità offerte dall'adesione alla Rete regionale - che interessa 70 Comuni per 59 percorsi - e ha auspicato adeguati collegamenti con molti progetti del Comune, tra cui quelli dei percorsi naturalistici, dell’archeologia industriale e, più in generale, la valorizzazione della storia e cultura locale.

Quindi, il Presidente di Federsanità Anci Fvg Giuseppe Napoli ha sintetizzato il progetto avviato nel 2018, grazie al contributo della Regione - Direzione centrale Salute, che viene realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine, per la valutazione, a PromoTurismoFvg, a tutti i 70 Comuni che hanno aderito al progetto e molte associazioni locali.

Sui risultati e le prospettive del progetto “Fvg in movimento - 10mila passi di salute” sono intervenute Luana Sandrin, Direzione Centrale Salute della Regione, Tiziana Del Fabbro, Segretaria regionale Federsanità Anci Fvg, e Alessia Del Bianco Rizzardo, Area Cultura PromoTurismoFvg, che coordinano il progetto.

Tra i partecipanti significativa la presenza del vicesindaco Dante Zanier, dell'assessore al Turismo Lorena Paschini e di alcuni consiglieri comunali, insieme al vicesegretario comunale, Alessandro Spinelli e numerosi tecnici e impegati del Comune che hanno contribuito alla definizione del percorso e del cartellone.

Numerosi anche i rappresentanti delle Associazioni e Reti tra cui “Sportland” Gemona, Martina Andenna, e “Slowfood Fvg”, Marino Corti e altri cittadini e sportivi interessati a praticare il percorso.

IL PERCORSO è stato puntualmente presentato da Stefano Marcon, tecnico referente del progetto per il Comune di Verzegnis che ha curato altri percorsi del progetto. E' seguita la passeggiata dimostrativa con i rappresentanti delle associazioni locali, dal campo sportivo fino alla piazza principale, con la Pieve di San Martino.