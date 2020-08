Dipendente positiva a La Quiete, tamponi negativi agli ospiti

E’ emerso un caso di positività, il primo dall’inizio dell’emergenza, tra il personale dipendente de La Quiete. A darne conferma è il direttore generale della struttura udinese, che accoglie 450 anziani, Salvatore Guarneri. “Si tratta di un’infermiera che, il 12 agosto, era risultata negativa ai test che eseguiamo, ogni quindici giorni, su tutti i collaboratori e i lavoratori delle ditte in appalto. La dipendente – spiega ancora Guarneri – ci ha chiesto di eseguire con urgenza l’esame il 20 agosto, perché era stata in contatto con la sorella, che lavorava in una discoteca di Lignano. Il nuovo tampone è risultato positivo. Quindi l’operatrice, asintomatica, ora è in quarantena”.

Nel frattempo, è stato avviato lo screening su tutti i colleghi e i 56 pazienti dei nuclei Hoffman 1 e 2 con i quali l’infermiera è entrata in contatto. “Al momento – precisa Guarneri – sono risultati tutti negativi, ma abbiamo già in programma un nuovo ciclo di test per la giornata di venerdì. In attesa, abbiamo alzato il livello di guardia e, per questi ospiti, non sono previste visite”.

Durante la fase acuta della pandemia, la struttura non aveva registrato casi positivi al Covid-19, con la sola eccezione di un operatore che si trovava in ferie, quindi era stato isolato prima che potesse entrare in contatto con gli anziani.