Dipendente positivo a Casa Serena, stop alle visite

E' emerso un caso di positività al Covid tra i dipendenti di Casa Serena. A darne notizia, sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Grado, Dario Raugna. "Con grande dispiacere vi informo del contagio da Coronavirus. AsuGi ci ha imposto di sospendere le visite dei parenti fino al 17 agosto, salvo ulteriori aggiornamenti".

"L’azienda sanitaria, infatti, ha predisposto i tamponi molecolari per tutti solo per il 16 agosto. Confidando nella vostra comprensione, ci scusiamo per il disagio", conclude Raugna.