Dipendenze e comportamenti a rischio

Tre serate gratuite in cui affrontare il complesso tema delle dipendenze, a partire dal gioco d’azzardo patologico per il quale Campoformido vede da anni l’opera dell’A.G.I.T.A., la più importante esperienza a livello regionale di prevenzione della ludopatia, coordinata dal dottor Rolando De Luca, che interverrà al terzo incontro previsto per il 5 maggio: “Il gioco d’azzardo patologico, perché?”. A coordinare anche gli altri due incontri (14 e 28 aprile, sempre di giovedì alle 18:00) sarà il dott. Daniele Casoni, giovane psicologo udinese che a Campoformido ha già tenuto un interessante corso di introduzione alla psicanalisi. Si inizierà con il primo appuntamento ad affrontare l’argomento parlando di attaccamento e dipendenza e riportando la significativa esperienza del progetto di prevenzione delle dipendenze promosso presso le scuole medie locali dall’amministrazione comunale gli scorsi anni, con l’intervento di Elisa Mariuz, l’Assessore all’Istruzione che allora aveva promosso l’attività, e del dott. Andrea Monculli, giovane educatore professionale del SERT di Udine e docente a contratto presso l’ateneo udinese. Il secondo incontro (28 aprile) avrà come titolo “Le dipendenze e l’indipendenza” e sarà guidato sempre dal dott. Casoni. Un’attenzione quella per la dipendenze e la prevenzione che nel territorio della Città del Trattato è sempre stata alta, grazie all’opera dell’A.G.I.T.A., che ci sarà modo di divulgare, e che ha portato nel 2006 il Consiglio Comunale campoformidese, primo in Italia, ad approvare un ordine del giorno contro la proliferazione del gioco d’azzardo.



E proprio dalla necessità di mantenere uno sguardo attento su queste patologie e sui comportamenti a rischio, puntando su informazione e prevenzione, nasce l’idea di sviluppare tre incontri che vedranno una prima parte di introduzione ai principali concetti e dialogo con gli ospiti in sala e da casa. A seguire dibattito e approfondimento con il focus group coordinato dal dott. Casoni su iscrizione gratuita (posti limitati) in via Stretta, 7, sede dell’USE – Città del Trattato che, sostenuta dal Comune, opera nel territorio dal 2007, essendo federata UNIEDA ed EAEA (Europen Association for the Education of Adults) ed è la promotrice, assieme al Punto Giovani – Campoformido, delle tre serate “Nel mondo delle dipendenze. Un focus su gioco d’azzardo patologico e altre dipendenze. Analisi, buone pratiche, lavoro sul territorio e prevenzione”.L’iniziativa vede, organizzata da USE - Città del Trattato, vede la collaborazione del Club per l’UNESCO di Udine, Punto Giovani Campoformido e di ASPIC FVG, gode del patrocinio del Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell'Ordine degli Psicologi e rientra all’interno del progetto nazionale INTRA, promosso da UNLA in collaborazione con UPBEduca, Retlis Roma col sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'USE all'indirizzo universitasenzaeta@yahoo.it o al telefono e su Whatsapp allo 0432 - 652376.