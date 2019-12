Direttivo Federsanità Anci Fvg a Pordenone

Si è svolto in municipio a Pordenone, l’ultimo direttivo dell’anno di Federsanità Anci Fvg, organismo presieduto da Pino Napoli. Per l’occasione, una delegazione del direttivo ha visitato la mostra “Il Rinascimento di Pordenone”, allestita nella Galleria d’arte moderna di parco Galvani, che in quanto a visitatori sta prendendo letteralmente il volo, affiancata ora anche dall’allestimento multimediale immersivo Pordenone Experience, in Galleria Bertoia.

A fare gli onori di casa, l’assessora Guglielmina Cucci, che col proprio referato al turismo supporta la promozione dell’artista e del territorio, sia in ambito nazionale, che internazionale. Diversi sono stati infatti i gruppi austriaci giunti a Pordenone, per una giornata interamente dedicata a Giovanni Antonio de’ Sacchis. Nel frattempo, a grande richiesta, sono ripresi i tour guidati in pullman nelle chiese del territorio affrescate dal Pordenone. I posti per i due tour di gennaio sono già esauriti, rimangono posti per le due date di febbraio (info e iscrizioni negli uffici di Promoturismofvg).