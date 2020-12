Disabilità, una spinta a fare sempre di più

"Come ogni anno oggi si celebra la Giornata internazionale delle persone disabili, una ricorrenza istituita ufficialmente nel 1992 con la risoluzione 47/3 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nonostante da quella data siano stati compiuti, anche nella nostra regione, significativi passi in avanti, certamente possiamo e dobbiamo fare di più".



Il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, commenta così l'importante ricorrenza voluta dall'Onu per promuovere i diritti e il benessere di chi si trova a vivere con una o più disabilità.



"Questa Giornata internazionale ci deve ricordare che il progresso di coesione sociale di una comunità si misura con il grado di inclusione che viene garantito alle persone fragili, le quali - rimarca Riccardi - hanno tutto il diritto di poter aspirare ad una vita autonoma e di partecipare pienamente alla sua vita sociale e politica. Ed è per questo motivo che questa ricorrenza continua ad assumere un significato di alto respiro".



"Anche in questo momento in cui incombe un'emergenza pandemica di portata eccezionale, la nostra attenzione ai problemi afferenti alla disabilità non è venuta meno - afferma il vicegovernatore -, affrontando i temi della sicurezza sanitaria e delle protezioni individuali nei centri diurni, cercando di garantire la continuità del servizio e la salute dei cittadini, imparando, proprio da chi ogni giorno deve affrontare delle salite, che anche le barriere più alte possano essere superate"."È possibile, ad esempio - aggiunge Riccardi -, dare più solidità al progetto 'Dopo di noi' per garantire maggiori certezze a quei genitori che vivono con inquietudine la prospettiva di lasciare, un domani, i loro figli da soli; rafforzare i progetti abitativi per le persone disabili, per offrire loro spazi autonomi e idonei alle loro esigenze; favorire in maniera il più estesa possibile il volontariato, quale alleato privilegiato del servizio pubblico al fianco delle famiglie"."Tutto questo nella certezza che un contesto adatto alle persone disabili è un contesto - conclude Riccardi - adatto a tutti i cittadini".