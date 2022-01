Disponibile anche in Fvg il nuovo farmaco anti-Covid

E' arrivato anche in Fvg il Molnupiravir (nome commerciale Lagevrio), antivirale - in compresse - messo a punto dalla casa farmaceutica Merck per la terapia domiciliare di pazienti Covid. L'utilizzo è indicato entro cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi in persone ad alto fattore di rischio di sviluppare la malattia in forma grave. La durata del trattamento è di 5 giorni.

Al Fvg la Struttura commissariale ha destinato 240 confezioni, che sono state consegnate alle farmacie ospedaliere delle tre Aziende sanitarie che lo distribuiranno su prescrizione, in base anche alle indicazioni dei medici di base.

Questo trattamento, però, non va inteso come un'alternativa alla vaccinazione: la sua efficacia nel prevenire i ricoveri, infatti, in base ai dati relativi all'ultima fase del trial sarebbe intorno al 30 per cento.