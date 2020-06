Domenica è la Giornata mondiale del donatore di sangue

Questa domenica 14 giugno si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue e le sezioni udinesi dell’Afds organizzano la raccolta di sangue e plasma in piazza XX settembre a Udine.

La risposta all’iniziativa è stata immediata: le prenotazioni si sono esaurite in un paio di giorni e questo fa capire che il popolo dei donatori non si è mai fermato alla solidarietà, anzi ha saputo guardare ben oltre nonostante il periodo di Covid-19.

I volontari hanno predisposto entrate contingentate per evitare assembramenti e garantire la massima sicurezza a tutti i donatori che dovranno recarsi a donare avendo fatto prima una colazione leggera senza latte e derivati e portando con loro la mascherina che indosseranno all’interno dell’autoemoteca.