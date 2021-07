Domotica e attrezzature per la gestione a domicilio di persone con demenza

Venerdì 30 luglio dalle 18 all'Hotel Internazionale di Cervignano del Friuli è in programma l’evento gratuito ‘Domotica e attrezzature per la gestione al domicilio di persone con demenza’ organizzato dalla startup innovativa Sofia - Sostenere Ogni Famiglia In Autonomia di Villesse. La serata è dedicata al supporto di anziani in stato di fragilità e di quanti gestiscono, a casa, una persona affetta da demenza.

Sarà possibile assistere a dimostrazioni di tecnologia domotica, attrezzature e device specifici per la gestione domiciliare degli anziani disorientati, oltre che avere informazioni su terapie non farmacologiche e approcci ambientali e comportamentali finalizzati a ridurre i disturbi comportamentali e l'impatto emotivo che la demenza genera in chi ne è colpito e in chi assiste, al fine di migliorare la gestione e la qualità di vita dell'intero nucleo familiare.

L'evento, in presenza, è gratuito con prenotazione obbligatoria a seguito delle normative anti-Covid.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è sufficiente inviare una mail a info@sofiaperlafamiglia.it oppure chiamare il numero verde 800.301.171 o inviare un messaggio whatsApp al 3487055318.