Dona perché donna

In occasione della festa della donna dell'8 marzo, la Fidas Isontina ha promosso una giornata di "donazione in rosa". Presso i centri trasfusionali dell’isontino, le donne che parteciperanno alla donazione riceveranno una t-shirt con l'immagine che promuove l'iniziativa.

Il Centro trasfusionale di Monfalcone, presso Ospedale San Polo, via Galvani 1, è attivo dalle 8 alle 11, mentre il Centro trasfusionale di Gorizia, presso Ospedale San Giovanni di Dio, via Fatebenefratelli 34, dalle 8 alle 11. L'Autoemoteca sarà presente in piazza San Giorgio, a Lucinico.