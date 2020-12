Donare si può, anche in lokdown

L’emergenza pandemica ha impedito a fine anno 2020 il consueto e familiare incontro per delineare i risultati delle donazioni promosso dalla Associazione Friulana Donatori di Sangue, ma il Presidente Roberto Flora ha comunque desiderato ringraziare quanti hanno collaborato all’interno dell’Associazione e i responsabili della sanità locale per l’impegno profuso nel corso di un anno non facile, percorso da dubbi e paure.

Trattenuto per impegni il vice governatore e assessore alla salute Riccardo Riccardi, hanno partecipato alla sobria e breve riunione il direttore generale dell’AsuFc Massimo Braganti, la dottoressa Vivianna Totis responsabile del Centro Regionale Sangue e il dottor Barillari nella duplice veste di medico e di assessore comunale della città.

Il Presidente Flora ha tracciato un bilancio dell’anno trascorso fra luci e ombre, sottolineando come brillantemente si era superata la prima ondata dell’infezione con addirittura maggiori donazione e come, invece, la seconda ondata abbia segnato una diminuzione. Ma, in questo momento, le sale operatorie funzionano per cui di sangue ce n’è bisogno come nei tempi normali. L’anno 2020 ha visto un significativo incremento del dono del plasma anche di quello con gli anticorpi del Covid, ma bisogna continuare e per questo, assieme al vice presidente Rosso, è stato evidenziato il ruolo fondamentale rivestito dall’autoemoteca.

Flora ha quindi ringraziato tutti coloro che nelle 200 sezioni hanno contribuito a mantenere un buon livello di donazioni, in particolare i Presidenti che si sono impegnati nella chiamata e nella fidelizzazione dei donatori.

Braganti a sua volta ha voluto evidenziare la generosità dei donatori friulani, ringraziandoli per la loro testimonianza civica e solidaristica, risorsa indispensabile per l’eccellenza dell’ospedale udinese.

Totis si è detta soddisfatta per l’anno trascorso che ha permesso di mantenere l’autosufficienza regionale sia per sangue intero sia per il plasma e i suoi preziosi derivati. Grazie ai donatori friulani non solo la regione ha mantenuto l'autosufficienza, ma ha conseguito anche quella nazionale con un numero maggiore di sacche di quanto già programmato. La responsabile del CRS ha messo in allarme i donatori friulani ricordando che gli Stati Uniti non lavoreranno il prossimo anno il plasma per prudenza e dunque è possibile una carenza di immunoglobuline, farmaci salvavita, per cui l’Italia dovrà fare da sé moltiplicando le donazioni di plasma.

Barillari ha svolto alcune considerazioni da medico trasfusionista rilevando la necessità di una maggiore attenzione a questa specialità e una maggiore dotazione di personale per poter ampliare gli orari e i giorni di prelievo. Come assessore cittadino ha messo in evidenza l’apporto che i donatori di sangue danno alla comunità civile con la loro presenza dichiarando la disponibilità degli amministratori comunali a favorire le iniziative dell’Afds.

Al termine Roberto Flora ha compiuto un brindisi virtuale alla schiera dei 1.600 nuovi iscritti, perlopiù giovani, che fanno ben sperare per il futuro del dono.