Donato un monitor alla Pneumologia di Trieste

L'’Associazione Malattie Respiratorie Fvg Organizzazione di Volontariato ha donato un monitor dal valore di 2mila euro da destinare alla S.C. Pneumologia di Trieste.



Il monitor è della grandezza di un tablet ed è in grado di monitorare in maniera non invasiva e in tempo reale la profondità della sedazione del paziente. Il monitor permetterà di svolgere con maggiore sicurezza alcune manovre di pneumologia interventistica, con maggiore confort per il paziente e maggiore sicurezza.