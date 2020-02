Donatori sangue, appello del presidente a donare

"Visto il calo della presenza dei donatori presso i centri trasfusionali, il conseguente calo delle donazioni e considerati i consumi di sangue rimasti invariati, si chiede a tutti i donatori che stanno bene in salute, di prenotare la loro donazione presso i centri trasfusionali o nelle eventuali autoemoteche". E' questo l'appello che il presidente dell'Associazione Friulana Donatori Sangue, Roberto Flora, ha lanciato per sensibilizzare i donatori sulla necessità di continuare a donare sangue in un "un momento di grande responsabilità da parte nostra nei confronti dei malati" con l'emergenza coronavirus nel Paese.



E' possibile prenotare la donazione chiamando lo 0434 223522 (CUP Regionale) oppure attraverso l’App “IoDono”.

Per essere idonei alla donazione, bisogna non avere febbre, tosse, raffreddore o altri problemi respiratori; non avere avuto l’influenza da almeno di 28 giorni; non essere passati per i comuni di Padova, Lodi, Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Formio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ negli ultimi 28 giorni.