Donatori sangue in festa

Il prossimo 14 giugno si celebrerà la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Nonostante l’impossibilità di svolgere manifestazioni pubbliche sul territorio, con relativo rischio assembramenti, nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore l’Afds ha organizzato per questa giornata simbolo una raccolta di sangue ed emoderivati con una uscita straordinaria del mezzo mobile della autoplasmoemoteca, che, con l’autorizzazione del Comune di Udine, sarà presente a Udine in piazza XX settembre. Sarà aperto alle donazioni e operativo a pieno ritmo anche il Centro trasfusionale di Udine, dove è necessario si prenotino molti iscritti all’Associazione, per la donazione di sangue intero. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue sarà ricordata anche sui social, con la condivisione di contenuti dedicati e in collaborazione con la presidenza nazionale Fidas, che in questa occasione divulgherà una campagna dedicata, la cui tematica centrale è la sicurezza della donazione.



Anche in questa occasione speciale, l'Afds ringrazia la solidarietà concreta dimostrata dal generoso cuore dei Donatori friulani, che non si sono risparmiati nemmeno nel delicato periodo stiamo attraversando.