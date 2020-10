Il 7 luglio 2013 Paolo De Bono si è arreso dopo una lunga battaglia con la malattia. 31enne, originario di San Daniele, persona solare, amichevole, grande sportivo e appassionato di calcio: proprio questa sua passione ha permesso a tutti i suoi amici di tener vivo il ricordo di lui organizzando annualmente un torneo di calcio denominato “Insieme per Paolo”. Gli amici del calcio con Ivan, Tommaso e Andrea assieme a Luca, Presidente uscente dell’associazione di volontariato sandanielese “Due Pistoni”, hanno raccolto i proventi del torneo di calcio e parte dei ricavati della festa dei “Due pistoni 2019” e hanno deciso di effettuare una donazione al reparto di Oncologia di San Daniele regalando un ecografo portatile dal valore di circa 15.000 euro che verrà utilizzato per il posizionamento PICC e Midline e per effettuare procedure invasive ai pazienti che accedono agli ambulatori oncologici dell’Ospedale. Il loro gesto di solidarietà in ricordo dell’amico scomparso prematuramente permetterà a molti pazienti di beneficiare dell’attrezzatura donata.