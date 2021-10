Donazione alla Pediatria di Pordenone per ricordare la piccola Vittoria

Nei giorni scorsi in Pediatria dell'Ospedale civile di Pordenone al Primario dottor Roberto Dall'Amico è stato consegnato un assegno di ben 2.210 euro per l'Associazione Le Petit Port, frutto della raccolta fondi effettuata per ricordare la piccola Vittoria mancata l'anno scorso.



I genitori Alessandra e Adriano avevano organizzato un incontro conviviale a fine agosto grazie alla preziosa collaborazione dei Ragazzi di Poincicco che hanno organizzato l'evento che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone.



Moltissimi amici della famiglia e compagni di classe della piccola Vittoria hanno preso parte dell'evento a cui ha portato il suo saluto anche il Sindaco di Zoppola, Francesca Papais.



La famiglia ha voluto con questo gesto concreto ringraziare l'Assistenza Domiciliare Pediatrica e per mezzo dell'Associazione Le Petit Port, aiutare attivamente altri bambini e le rispettive famiglie così duramente colpite.



Ma la generosità di questi genitori non si ferma qui e prosegue con un'altra lodevolissima iniziativa.



Un'ulteriore raccolta fondi intitolata "Un piccolo Gesto un Grande Aiuto" attraverso la vendita di panettoni artigianali confezionati da una prestigiosa pasticceria. Nella locandina allegata trovate tutti i dati per prenotare il Panettone.



Un modo per essere ancora vicini ai bimbi e alle famiglie nel ricordo della loro piccola e meravigliosa creatura scomparsa alla tenera età di 6 anni.