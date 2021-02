Donazione collettiva per la Protezione civile di Ronchi

Sensibilizzare la cittadinanza al dono del sangue. Un atto di solidarietà e generosità, di notevole valore civico ed etico, che permette di salvare ogni anno numerose vite.

Per questo motivo, nei giorni scorsi, il gruppo di Protezione civile comunale di Ronchi dei Legionari, coordinato da Michele Micheluzzi, ha effettuato una donazione collettiva di sangue e plasma al centro trasfusionale del San Polo.

Al prelievo hanno preso parte i volontari, ma anche semplici cittadini vicini al gruppo. A questa prima e lodevole iniziativa hanno aderito anche giovani alla loro prima esperienza. Ed è questo l'aspetto molto importante, perchè il movimento dei donatori di sangue ha bisogno di nuove forze.

Lancia un nuovo appello Enzo Zuin, instancabile presidente della sezione di Ronchi dei Legionari dell'associazione donatori volontari del sangue. “Il dono è sempre gradito – afferma - così pure per il direttivo è importante l'arrivo di nuove forze, dal momento che abbiamo quasi tutti 70/80 anni. Il sangue, voglio ricordarlo, è l’unico farmaco che solo dal corpo umano si ricava e non si produce in laboratorio”.

Per informazioni agli interessati, la sede ronchese è in via delle Possessioni, nel rione di Selz ed è aperta al pubblico tutti i martedì, dalle 18 alle 19. Si può fissare un appuntamento chiamando il 3478927298 o mandare una mail a: enzo.z1943@gmail.com.