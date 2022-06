Donazione per la clinica pediatrica dell’ospedale di Udine

L’Organizzazione di Volontariato dei Dipendenti e Pensionati di Unicredit Fvg per la solidarietà, l'Associazione Pensionati Unicredit Rolo Banca1473 (ex Banca del Friuli), la Ciro Udine e Unicredit Foundation, in memoria del compianto collega Andrea Bertossi, hanno donato alla Clinica Pediatrica dell’Ospedale di Udine un carrello portatile per effettuare l’elettroencefalogramma ai pazienti pediatrici, dedicato quindi esclusivamente alle urgenze neurologiche del Pronto Soccorso pediatrico.

In reparto, si è svolta una simbolica cerimonia di ringraziamento che ha visto la presenza dei parenti di Andrea Bertossi, dei rappresentanti delle Associazioni dei Dipendenti e Pensionati Unicredit, del Direttore Medico, del Direttore di Presidio e di alcuni rappresentanti della pediatria.

Lo strumento donato consente di ottimizzare i tempi nella gestione di eventuali urgenze neurologiche, in particolare le crisi convulsive, che possono manifestarsi più frequentemente nei bambini tra 6 mesi e 6 anni, ma che possono incorrere in tutte le età della vita di un bambino e di un adolescente. In queste situazioni è importante che vi sia un team medico infermieristico competente e dedicato, perchè la loro gestione è profondamente diversa rispetto a quanto deve essere messo in atto nell’adulto e implica la conoscenza delle malattie del bambino e la presenza di personale medico-infermieristico dedicato.

Il carrello sarà facilmente trasportabile anche nelle stanze di degenza e costituirà dunque uno strumento di monitoraggio facilmente utilizzabile anche nel corso di un eventuale ricovero in Clinica Pediatrica. La presenza di apparecchiature dedicate, e la centralizzazione delle urgenze in un Pronto Soccorso Pediatrico, costituiscono pertanto una importante occasione per migliorare la qualità delle cure di bambini e adolescenti.

La tecnologia coniugata alla competenza sono strumenti imprescindibili nella medicina moderna e specialmente nella cura dei bambini, che necessitano di una medicina dedicata di precisione, per assicurare la salute necessaria a diventare giovani adulti in grado di affrontare le sfide della società moderna. Una società civile ed evoluta deve avere la consapevolezza di questo importante tassello di sanità pubblica che è dedicato al sostegno del nostro futuro e del futuro delle nuove generazioni.

“Siamo onorati di aver ricevuto questa donazione e, in particolar modo, uno strumento che si aggiunge alla dotazione tecnologica della struttura e che permette di garantire supporto immediato nell’assistenza dei nostri bambini e soprattutto a quelli in cui interventi dedicati e scrupolosi possono fare la differenza nella loro salute e qualità della vita", ha detto la Direttrice della Clinica Pediatrica, Paola Cogo. "Desidero ringraziare la famiglia Bertossi, le associazioni e Unicredit Foundation per il gesto solidale e per la vicinanza che hanno sempre dimostrato nei confronti della Clinica Pediatrica di Udine e dei nostri bambini”.