Donazione per la Pediatria dell’Ospedale di Latisana

Domenica 13 dicembre, i rappresentanti dell’associazione Inter Club Bassa Friulana Walter Zenga hanno consegnato due importanti donazioni a favore del Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Latisana.

Si tratta del rivoluzionario ecografo portatile Butterfly IQ, del valore di circa 2.600 euro, che permetterà di effettuare ecografie cliniche al letto dei piccoli pazienti e in tempo reale, con vari utilizzi per una diagnosi sempre più precoce, a completamento della visita. Il secondo dono è una bilancia elettronica professionale pesa neonati, del valore di circa 500 euro, che sarà utilizzata in sala parto.

Oltre al presidente del Club, Marco Mauro, la cerimonia si è tenuta alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Latisana e Lignano, che hanno sostenuto e patrocinato l’iniziativa della raccolta fondi “Aiutaci ad aiutare”, che è servita per la donazione a favore del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Latisana.

A queste si aggiunge un’altra preziosa donazione da parte dell’Associazione Asd Zorà Studio Danza di Latisana: un’Ipad di ultima generazione compatibile con la sonda ecografica donata, del valore di circa 550 euro, che servirà a completare la funzione dell’ecografo.

La dottoressa Elisabetta Miorin, Direttore della Pediatria dell’Ospedale di Latisana, in rappresentanza di tutto il personale sanitario del Reparto, ha espresso parole di gratitudine e riconoscenza per queste generose donazioni che oltre a migliorare sempre di più l’assistenza dei bambini, rendono davvero orgogliosi del sostegno costante delle associazioni del territorio al Reparto di Pediatria.