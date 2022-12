Donazione per la Rsa di San Daniele

Nei giorni scorsi si è svolta una breve cerimonia alla Rsa di San Daniele per ringraziare l’Associazione 'Due pistoni' di San Daniele per la donazione di una bilancia elettronica a poltrona (valore circa 1.500 euro) e 14 orologi da parete (valore circa 224 euro) a favore delle persone accolte presso la stessa Rsa del Distretto di San Daniele.

La strumentazione donata risulta particolarmente importante: la bilancia, infatti, è un supporto fondamentale per il monitoraggio del peso a favore di pazienti accolti non in grado di deambulare; i 14 orologi, che saranno posizionati nelle camere di degenza, servono ad un migliore orientamento temporale dei pazienti.

Alla cerimonia hanno presenziato i referenti dell'Associazione, la Direzione del Distretto di San Daniele, la Direzione Sociosanitaria dell'AsuFc, l'Amministrazione comunale di San Daniele, i medici che hanno operato e operano in Rsa e il coordinatore infermieristico della Rsa.

La dottoressa Mattiussi, direttore del Distretto di San Daniele a cui afferisce la Rsa: “A nome di tutto il personale rivolgo un sentito ringraziamento all’Associazione per la donazione: gesti come questi testimoniano ancora una volta la vicinanza della realtà territoriale e dell’associazionismo ai pazienti e ai cittadini per consentire agli ospiti una qualità di vita migliore”.