Donazioni di sangue al femminile

Le volontarie dell’Afds hanno voluto celebrare la Giornata internazionale della donna dandosi appuntamento ai centri trasfusionali della provincia di Udine. Un gesto solidale rivolto ai malati che sottolinea la natura altruista del mondo femminile.

A Latisana, così, si sono ritrovate le donatrici delle varie sezioni della zona “Risorgive”, in particolare di Rivignano, Varmo, Teor, Sclaunicco e Santa Maria di Lestizza. Sempre della stessa zona, le sezioni del “Codroipese”, ovvero Lonca-Rivolto-Passariano e Codroipo hanno donato all'ospedale di Udine, mentre la sezione di Camino al Tagliamento ha invece donato all'ospedale di San Daniele.

Anche l’autoemoteca dell’Afds oggi è si è tinta di rosa, infatti, nella sua uscita a Palazzolo dello Stella ha accolto le volontarie del posto.

L’iniziativa, promossa e coordinata dal Consiglio provinciale dell’Afds, sarà ripetuta anche domani con le donatrici della zona “Collinare nord” che si ritroveranno all'ospedale di Gemona.

“La presenza delle donne tra le fila dei nostri donatori sta costantemente crescendo – ha commentato il presidente Roberto Flora – spero che nel giro di alcuni anni possa eguagliare quello degli uomini, ma solo perché questo significa che riusciremo così a garantire anche in futuro sufficiente sangue per le esigenze dei malati”.