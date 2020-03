Donazioni di sangue in caduta libera, rischio emergenza

In settimane difficili per la sanità, all’emergenza da Covid-19 si aggiunge anche il crollo vertiginoso delle donazioni di sangue. La disponibilità delle emazie al Centro unico regionale di produzione emocomponenti (Curpe) vede un calo netto delle scorte dei gruppi 0, A e B-. gli altri gruppi (B+, AB) sono per il momento al sicuro.

“Il parziale miglioramento dei dati - fanno sapere dallla Fidas Isontina - è dovuto solamente al calo di trasfusioni dei questi giorni legati al riduzione di attività ospedaliere non urgenti. In realtà le donazioni come potete vedere sul secondo foglio dell'allegato sono crollate. Rapportando le donazioni alle trasfusioni di questi primi 3 giorni della settimana il saldo è negativo per circa 60 unità, ipotizzando che nessuna unità sia stata eliminata per causa sanitaria, tecnica, o per informazione del donatore post donazione”.

L’appello dei medici è alle associazioni di donatori, perché convochino i volontari per coprire tutti i posti prenotabili in tutte le sedi trasfusionali, in quanto basterebbe un trapianto o un'urgenza vascolare a far precipitare la situazione.