Donazioni per gli ospedali di Trieste

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ringrazia i donatori che nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2021 hanno effettuato elargizioni in denaro all’Asugi per un importo complessivo di 1.010 euro.

Le donazioni, a sostegno dell’impegno profuso nella cura di pazienti affetti dal Covid19, sono destinate a finanziare l’acquisto di apparecchiature per le Strutture di Terapia Intensiva degli Ospedali di Cattinara e Maggiore di Trieste e della S. C. Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Trieste, coinvolte nell’erogazione dell’assistenza ai pazienti affetti da Covid19.