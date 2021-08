Dono del sangue, a Ronchi arriva l'autoemoteca

La sezione di Ronchi dei Legionari dell'Associazione donatori volontari del sangue chiude col segno più il mese di luglio ed annuncia l'arrivo in città, per la prima volta, dell'autoemoteca.

Ben 51 le donazioni di sangue ed emoderivati che, lo scorso mese, hanno visto protagonisti i donatori del presidente Enzo Zuin. Che, assieme a tutto il suo direttivo, plaude a questo impegno ed a questa grande disponibilità.

“Diversi anni fa il trio formato da Morandi, Tozzi e Ruggeri avevano intonato la canzone si può fare di più senza essere eroi. Per noi – ha detto Zuin - i donatori sono tutti degli eroi, eroi anonimi e silenziosi, senza preferenze nei confronti di nessuno, donando parte di sé per il bene comune, in aiuto a chi soffre. Grazie per quello che sanno fare con grande dignità e riservatezza, ma con grande senso civico”.

L'autoemoteca sarà a Ronchi dei Legionari nel prossimo mese di settembre, a disposizione di tutti coloro i quali vorranno effettuare una donazione. Con tanto di colazione offerta. Ci si sta organizzando a dovere per quella bella occasione e la speranza è che all'appuntamento si presentino un gran numero di ronchesi. La sede ronchese è in via delle Possessioni, nel rione di Selz ed è aperta al pubblico tutti i martedì, dalle 18 alle 19. Per maggiori informazioni si può anche chiamare il numero telefonico 3478927298. Con una telefonata al numero 0434.223522, si può fare la prenotazione, consigliata per eliminare le attese ai centri trasfusionali di tutta la regione, a seconda delle preferenze personali. Era il lontano 18 luglio 1971, quando un gruppo di ronchesi costituirono la locale sezione dell’Advs.