Dono del sangue a Ronchi, successo per l'autoemoteca

Ben 27 prenotazioni che, dopo la 'scrematura' iniziale, hanno portato a 18 donazioni totali, di cui quattro di plasma. Donne, uomini, un'intera famiglia, donatori 'sgamati' e altri alle prime armi.

L'autoemoteca, allestita a Ronchi dei Legionari in occasione della settimana dedicata al dono del sangue, promossa dalla Fidas Isontina e dalla sezione cittadina, ha colto nel segno. La partecipazione è stata di quelle che fanno ben sperare affinchè la cultura della donazione possa farsi largo. Specialmente tra i giovani. Che, va detto, hanno risposto all'appello.

Tra quanti si son fatti coraggio tra aghi e provette anche Michele Vidali, neomaggiorenne dal 24 marzo. Michele non ha atteso tanto per fare la sua donazione e ieri, al termine del suo nobilissimo gesto, è stato “premiato” dal sindaco, Livio Vecchiet e dal presidente della Fidas ronchese, Enzo Zuin, anche a nome del presidente isontino, Feliciano Medeot.

“Non vedevo l'ora di donare – ha detto Michele prima di varcare la porta dell'autoemoteca – e lo ritengo un bellissimo modo per aiutare le persone. Sono pochi minuti ma ci si sente orgogliosi di poter essere a disposizione della comunità e del prossimo”.

Michele, come si dice, è figlio d'arte. Il papà, Enrico, di donazioni ne ha fatte oltre 60. Un'esperienza che lo ha spinto a entrare nella famiglia della Fidas. Un ragazzo con la testa sulle spalle che studia all'istituto tecnico Marconi e ha una grande passione per il ballo, hip hop, break dance e non solo, tanto da aver partecipato anche ad alcune competizioni.

Un messaggio, il suo, rivolto proprio alla nuove generazioni, affinchè sappiano mettersi in gioco e regalare un po' del loro tempo agli altri. Una grande organizzazione, quella messa a punto ieri, grazie alla professionalità del personale medico e infermieristico del centro unico di raccolta e produzione di emocomponenti e alla collaborazione offerta dall'amministrazione comunale e dal Caffè Bertoni che, a tutti, ha offerto la colazione.

La settimana, prima del congresso di domenica, continua. Domani, alle 17.30, lungo viale della Serenissima, sarà inaugurato il cippo in ricordo dei donatori, ma che sottolinea anche quanto importante sia stato e sia il loro gesto.

Domenica, dalle 9.30, nella zona degli impianti di base, la quarta edizione del congresso della Fidas isontina che prenderà il via con il saluto musicale offerto dalla banda della società filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 10 monsignor Ignazio Sudoso celebrerà una messa accompagnata dal coro Aesontium, diretto da Ivan Portelli. Nell'occasione saranno premiati i donatori che hanno raggiunto importanti traguardi, da otto donazioni per le donne e dieci per gli uomini, fino a cento e oltre. In particolare saranno premiati quelli da 35 donazioni per le donne, e 50 donazioni per gli uomini.