Dono del sangue per gli studenti del Collegio del Mondo Unito

Questa mattina, alla SC Medicina Trasfusionale dell’ospedale San Polo di Monfalcone, si sono svolte le donazioni di sangue da parte degli studenti del Collegio del Mondo Unito, provenienti da 9 diversi Paesi, che faranno la loro prima donazione di sangue all'ospedale di Monfalcone.

“E’ facile, ma non meno importante, sottolineare come in questo particolare periodo di crisi, i giovani stanno dando un chiaro messaggio di solidarietà verso il prossimo di qualsiasi paese, razza, lingua e religione. Su queste basi solide e concrete costruiamo con loro la fiducia in un mondo migliore”, sottolineano da AsuGi.

L'iniziativa nasce da un gruppo di studenti del Collegio del Mondo Unito, provenienti da tre Continenti, che hanno espresso la loro volontà di avvicinarsi alla donazione di sangue al Centro monfalconese. E’ seguito un incontro molto partecipato da parte degli studenti con un medico del servizio di Medicina Trasfusionale di AsuGi. In quella occasione sono stati presentati i benefici per i pazienti dal sangue e dei suoi prodotti, discussi i principali criteri di idoneità alla donazione, nonché presentate le modalità di accesso al Punto di Raccolta.