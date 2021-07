Dono di sangue al 32esimo Reggimento carri

Il 32esimo Reggimento carri della Brigata “Ariete” ha organizzato ieri, in collaborazione con l’Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds), una giornata dedicata alla donazione di sangue, ospitando un’emoteca mobile presso la Caserma “Forgiarini” di Tauriano.

L’appuntamento, ormai periodico, è il risultato del solido rapporto che lega i militari dell’“Ariete” agli enti e alle associazioni sanitarie e assistenziali del territorio spilimberghese e permette di incrementare le sempre necessarie scorte di sangue ed emoderivati.

Nella circostanza la Dottoressa Angelika Velkoski, responsabile dell’AFSD, ha espresso un sentito ringraziamento al Comandante del 32° Reggimento carri, colonnello Gian Luigi Radesco, per la generosità dai numerosi carristi che hanno aderito all’iniziativa, realizzata nel rispetto delle stringenti procedure dettate dall’attuale situazione epidemiologica.

Il gesto volontario degli uomini e delle donne in uniforme testimonia ancora una volta quanto la solidarietà, il rispetto per la vita e l’altruismo, rappresentino valori fondamentali per tutto il personale dell’Esercito.