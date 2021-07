Dopo i tamponi, siamo pronti con le siringhe

"Siamo sulla linea del fronte e ci restiamo”. Gabriele Beltrame, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Udine, conferma che il ruolo di presidio dei farmacisti in questi difficili mesi non è mai venuto meno. Anzi, è destinato a crescere appena diventerà operativa la vaccinazione anti Covid in farmacia.

“In poco meno di due anni è cambiato il mondo anche per noi – conferma Beltrame -. Fin dall’inizio abbiamo fornito risposte ai cittadini per garantire loro presidi introvabili sul mercato. Per mesi le farmacie hanno preparato i disinfettanti. Senza il nostro sforzo non sarebbe stato possibile far fronte alle necessità e la diffusione del virus sarebbe stata maggiore. Stesso discorso per mascherine e guanti per molto tempo quasi impossibili da trovare. Fin dal primo giorno della pandemia non ci siamo mai fermati. Ed eravamo presenti anche per dare risposte ai cittadini, restando sempre aperti senza alcuna defezione, nonostante le difficoltà. Più di qualche farmacista si è ammalato, anche nella nostra regione, mentre tanti colleghi a livello nazionale hanno pagato con la vita la loro dedizione al lavoro”.



“Abbiamo lavorato anche quando altre strutture sanitarie non erano in grado di svolgere normalmente la loro attività. Eravamo pronti anche quando la Regione ci ha chiamato a supporto nell’organizzare i tamponi, o per prenotare i vaccini dove il nostro apporto è stato essenziale. Lo dimostra il fatto che almeno il 75% delle prenotazioni è stato fatto proprio nelle farmacie che hanno dedicato risorse e tempo a questo compito. La dimostrazione di stima dei cittadini rappresenta la conferma di quanto sia importante il nostro lavoro”.Ora la nuova sfida sarà la vaccinazione in farmacia. “E’ in corso un confronto - conferma il presidente - molto proficuo tra Federfarma e la Regione. Stiamo lavorando con la massima disponibilità a fronte dell’interesse dell’istituzione regionale".La pandemia ha modificato il modo di lavorare: “Faccio il farmacista da quasi 30 anni – ricorda il professionista -. Le tecnologie digitali hanno permesso di limitare gli accessi e velocizzato il nostro lavoro. Il legame con l’informatica è sempre più intenso e ha determinato un cambiamento vero e proprio del nostro modo di operare, non senza qualche complicazione. Tuttavia, ribadisco che è il nostro lavoro: dobbiamo impegnarci nell’adattarci e nell’aggiornarci. La vocazione del farmacista è far stare meglio possibile le persone con i mezzi a disposizione. Abbiamo dimostrato nei fatti di essere un’attività insostituibile e di grande valore”.