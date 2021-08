Dopo il caso di West Nile, a Prata kit anti-zanzare per tutti

Il Comune di Prata di Pordenone prosegue con il piano antizanzare su tutto il territorio e invita i cittadini alla collaborazione per limitare il più possibile la proliferazione degli insetti. Un appello che risulta ancora più attuale, in considerazione dell’infezione di virus West Nile contratto da un residente a Prata. Per questo la collaborazione dei cittadini nelle proprietà private per la riduzione delle larve di zanzara risulta fondamentale.

Tutte le farmacie sul territorio comunale forniscono gratuitamente un kit di sostanza larvicida. I cittadini possono, quindi, recarsi presso la farmacia di riferimento e in particolare per Prata Centro alla farmacia Bisatti, per Prata di Sopra alla farmacia Zanon mentre per Ghirano Villanova e Puja alla farmacia Cristante e Martin.

Quest’anno al posto delle classiche compresse ad azione chimica viene distribuito un innovativo larvicida a base di olio di origine vegetale che tramite un’azione fisico–meccanica impedisce lo sviluppo degli stadi immaturi delle zanzare (larve e pupe) e la deposizione delle uova da parte della zanzara femmina. Questa soluzione, oltre che efficace, è quindi anche pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale.

Tramite la società partecipata Gea Gestione Ecologiche e Ambientali Spa sono stati eseguiti sette trattamenti larvicidi nei tombini e caditoie delle vie pubbliche delle scuole comunali e dei parchi. Un comportamento responsabile da parte dei cittadini è fondamentale per implementare questa strategia d’azione.

Anche per questo il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, e l’assessore all’Ambiente, Yuri Ros invitano i cittadini a contribuire alla lotta alla zanzara tigre, con il rispetto di alcune semplici regole:

- Evitare l’abbandono di materiali in cumuli all’aperto che possano raccogliere l’acqua piovana.

- Eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli annaffiatoi, dai bidoni, dai copertoni.

- Innaffiare direttamente con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a cielo aperto.

- Se necessario l’uso di recipienti per la raccolta dell’acqua, cercare di tenerli coperti e provvisti di zanzariera, ben fissata e tesa.

- Pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all’interno durante i periodi freddi.

- Introdurre pesci rossi, grandi predatori delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane dei giardini.

Trattare i tombini e tutti i recipienti posti all’esterno dove si raccoglie acqua piovana, ogni 7-10 giorni con prodotti larvicidi.